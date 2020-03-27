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"Это смерть": Макрон сделал громкое заявление из-за коронавируса

27 марта 2020, 10:07

Китайский коронавирус может разрушить основы Евросоюза.

Эммануэль Макрон предупредил об опасности коронавируса
Эммануэль Макрон предупредил об опасности коронавируса / Reuters

Китайский коронавирус может убить не только человека. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, covid-19 угрожает "жизни" Шенгенской зоны.

Так, французский лидер заявил, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза. При этом он призвал страны-участницы проявить солидарность для борьбы с кризисом.

"На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения", — заявил Макрон на селекторном совещании лидеров стран ЕС, которое состоялось в четверг, 26 марта, передает Reuters.

Стоит отметить, что Шенгенская зона включает 26 стран, которые отменили между собой пограничный контроль и ведут общую визовую политику.

Как ранее сообщал Главред, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов считает, что коронавирус COVID-19 может привести к распаду Европейского Союза

Эммануэль Макрон китайский коронавирус Шенгенская зона Евросоюз
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