"Это смерть": Макрон сделал громкое заявление из-за коронавируса

Эммануэль Макрон предупредил об опасности коронавируса / Reuters

Китайский коронавирус может убить не только человека. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, covid-19 угрожает "жизни" Шенгенской зоны.

Так, французский лидер заявил, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза. При этом он призвал страны-участницы проявить солидарность для борьбы с кризисом.

"На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения", — заявил Макрон на селекторном совещании лидеров стран ЕС, которое состоялось в четверг, 26 марта, передает Reuters.

Стоит отметить, что Шенгенская зона включает 26 стран, которые отменили между собой пограничный контроль и ведут общую визовую политику.

Как ранее сообщал Главред, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов считает, что коронавирус COVID-19 может привести к распаду Европейского Союза.