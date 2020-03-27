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Коронавирус вплотную приблизился к Путину: в Кремле есть зараженные  – росСМИ

27 марта 2020, 11:17

Среди сотрудников администрации президента и управделами обнаружены люди с подозрением на COVID-19.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

В администрации президента России Владимира Путина обнаружили чиновников с подозрением на китайский коронавирус COVID-19.

Как сообщают источники российского РБК, инфицированы коронавирусом один или двое человек. Кроме того, еще один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ.

При этом пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно, мол, в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об обнаруженных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирус в России подцепили 840 человек,  жертвами COVID-19 стали трое людей, выздоровели - 38. 

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Тем временем в Сети появились крайне пессимистические аналитические прогнозы правительства Московской области по поводу пандемии коронавируса в России. В документах предполагается, что реальное число заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) в разы превышает официальные цифры и может специально скрываться властями РФ.

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