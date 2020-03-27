Коронавирус вплотную приблизился к Путину: в Кремле есть зараженные  – росСМИ

Среди сотрудников администрации президента и управделами обнаружены люди с подозрением на COVID-19.
В администрации президента России Владимира Путина обнаружили чиновников с подозрением на китайский коронавирус COVID-19.
Как сообщают источники российского РБК, инфицированы коронавирусом один или двое человек. Кроме того, еще один случай заболевания обнаружен и в управлении делами президента РФ.
При этом пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно, мол, в УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об обнаруженных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, коронавирус в России подцепили 840 человек, жертвами COVID-19 стали трое людей, выздоровели - 38.
Тем временем в Сети появились крайне пессимистические аналитические прогнозы правительства Московской области по поводу пандемии коронавируса в России. В документах предполагается, что реальное число заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) в разы превышает официальные цифры и может специально скрываться властями РФ.