Коронавирус сразил британского премьера Бориса Джонсона: первые детали

У Бориса Джонсона нашли коронавирус / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Как передает BBC, у британского премьера слабые симптомы заболевания, однако он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Отметим, что сам Джонсон в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил болезнь.

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я самоизолируюсь на Даунинг-Стрит, но буду продолжать руководить правительством через видеоконференцию, когда мы будем бороться с вирусом. Вместе мы победим эпидемию", - рассказал Джонсон.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 27 марта 2020 года, уханьским коронавирусом заразились 532 692 человек, общее число жертв COVID-19 составляет уже 24 072 человека, выздоровели – 122 627 пациентов.