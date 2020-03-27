Испанцы вернут китайцам негодные тесты на коронавирус Covid-19

Экспресс-тесты на китайский коронавирус Covid-19 / facebook.com

Испанские медики заявили о том, что возвращают в ближайшее время китайскому производителю большую партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса Covid-19 - поскольку они доказали свою ненадежность.

Такое сообщение опубликовало авторитетное испанское издание El Pais со ссылкой на министра здравоохранения Испании Сальвадора Иллу. По словам чиновника, тесты вернут компании-производителю под названием Shengzhen Bioeasy Biotechnology.

Данное положение вещей случилось после того, как испанские микробиологи сообщили, что из первых девяти тысяч тестов имеют чувствительность только треть (нужно минимум 80%).

Всего испанские медики приобрели 640 тысяч экспресс-тестов, которые поступили в Испанию в понедельник, 23 марта. Однако в четырех мадридских больницах, которые начали их использовать, обнаружили, что тесты дают отрицательные результаты у подтвержденных больных с коронавирусом.

В Минздраве Испании заявили, что не приобретали материал непосредственно в Китае, а через испанскую компанию-посредника.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook адвокат Евгения Закревская со ссылкой на мнения опрошенных медиков опубликовала пост, что экспресс-тесты на коронавирус Covid-19, которые были привезены в Украину на самолете из Китая, неточны и "видят" лишь антитела, которые появляются в организме заболевшего только на пятый-шестой день после появления симптомов.