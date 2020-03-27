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Коронавирус в Кремле: Песков рассказал страшную правду

27 марта 2020, 16:19

Дмитрий Песков подтвердил, что один из чиновников заразился.

Владимир Путин в защитном костюме
Владимир Путин в защитном костюме / Reuters

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле зафиксирован случай заражения китайским коронавирусом. По его словам, данная информация не стала сюрпризом.

В комментарии Радио Свободе он добавил, что знает об одном таком случае. При этом Песков заверил, что больной не контактировал с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, он подчеркнул, что этот случай лишь доказывает необходимость мер безопасности для всех участников мероприятий.

Как ранее сообщал Гларед, в администрации президента России Владимира Путина обнаружили чиновников с подозрением на китайский коронавирус COVID-19.

китайский коронавирус Владимир Путин Кремль новости России
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