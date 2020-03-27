"Это безумие": Италия сделала жесткое заявление из-за коронавируса

Италия пригрозила выйти из ЕС / Reuters

В Италии заговорили о выходе из Европейского союза. По словам бывший вице-премьер Маттео Салвини такой сценарий возможен из-за ситуации с коронавирусом.

При этом он раскритиковал Европеский союз за промедление в принятии мер в отношении пандемии коронавируса.

"Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности", - цитирует Салвини Affar Italiani.

Стоит отметить, что Италия в Европе больше всех пострадала от эпидемии. Число умерших в результате вспышки коронавируса достигло 8165 человек. По данным Агентства гражданской защиты, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.

Как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что китайский коронавирус может "убить" Европейский союз.