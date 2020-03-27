Китайский коронавирус: в МВФ объяснили, что будет с мировой экономикой

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Из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 мировая экономика оказалась в стадии рецессии. Причем ее последствия могут быть гораздо хуже, чем результаты финансового кризиса 2008/2009 годов.

С таким заявлением в пятницу, 21 марта, выступила глава-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеобрифинга для журналистов.

"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", - заявила она.

Напомним, ранее в МВФ шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавируса.