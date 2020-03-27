Тысяча смертей за сутки: в Италии коронавирус стремительно уносит жизни

В Италии новый максимум смертности от коронавируса / Фото: twitter_com_chubailiang

В Италии коронавирусная инфекция унесла жизни 919 человек, что стало абсолютным трагическим рекордом смертности с начала пандемии этого заболевания.

Как сообщает Metro, общее число жертв вируса достигло 9134 человек.

"Сегодня данные о течении эпидемии говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10 950", - цитируют СМИ комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркура.

Статистика Италии по смертности от коронавируса ежедневно бьет антирекорды. Сейчас коронавирусом инфицированы 66414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4401 случая. И если ранее эпицентром эпидемии была Ломбардия, то сейчас заболевание стремительно устремилось на юг страны. Глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру, указав, что наблюдается резкий рост смертности в регионе.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+ 120, + 3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 - в домашней изоляции.

Напомним, в Италии заговорили о выходе из Европейского союза. По словам бывший вице-премьер Маттео Салвини такой сценарий возможен из-за ситуации с коронавирусом.

Как ранее сообщалось,

осле солнечной Италии смертоносный китайский коронавирус начинает оккупацию Испании - страны красивейших городов, лучших музеев мира и старинных памятников. По информации, в Испании за последние сутки от коронавируса умерли 514 человек, что на 24% больше, чем днем ранее.