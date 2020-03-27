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"Температура доползала до 39": Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

27 марта 2020, 22:05

Писатель решил поделиться личным опытом, чтобы призвать общественность не паниковать.

Борис Акунин
Борис Акунин считает, что переболел коронавирусом / Борис Акунин/Facebook

Известный российский и советский писатель Борис Акунин считает, что он переболел коронавирусом вместе с женой, поскольку об этом свидетельствуют симптомы.

Результаты тестов пока не готовы, поэтому Акунину точно не поставлен диагноз Covid-19. О своем "приключении" писатель подробно написал в Facebook.

"Странное занятие - рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом.

Заболел я в середине дня в пятницу 13-го. Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли, и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим "днем сурка" я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием - в этом случае приедет "скорая". Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.

Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ.

Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить – в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.

Читайте такжеСтало известно, где Лев Лещенко заразился коронавирусомБольше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т. п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность.

Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой и т.п. Записываются сотни тысяч людей. Особенный спрос на тех, кто уже переболел. Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли.

В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает", - написал Акунин.

Ранее сообщалось, что Тилль Линдеман попал в больницу. Немецие издания писали, что у Линдемана подозревали воспаление легких, кроме того, у него был жар.

Напомним, от коронавируса умер голливудский актер Марк Блум.

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