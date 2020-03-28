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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта

28 марта 2020, 07:32

По состоянию на утро субботы, 28 марта, 597 300 граждан во всем мире заразились китайским вирусом Ковид-19.

коронавирус
Коронавирус "убил" более 27 тысяч человек / Reuters

Пока одни жители Украины категорически отказываются соблюдать правила карантина из-за коронавируса и демонстративно появляются в общественных местах без средств защиты, другие разгоняют панику и "зраду", а третьи засели в "окопах" в надежде, что следуя четким указаниям Минздрава ужасная уханьская зараза пройдем мимо них, весь мир ведет свою борьбу с китайским вирусом, который, судя по цифрам, ни на миг не останавливается.

Коронавирус в мире - данные на утро 28 марта

По информации, по состоянию на утро субботы, 28 марта, 597 300 граждан во всем мире заразились коронавирусом.

Смогли победить болезнь 131 708 человек. Количестве смертей от китайского вируса шокирует - погибло 27 364 человека.

Где больше всего заболевших коронавирусом

По состоянию на 28 марта лидируют по количеству заражений такие страны:

  • США - 104 661 случай заражения,
  • Италия - 86 498,
  • Китай - 81 946,
  • Испания - 65 719,
  • Германия - 50 871,
  • Франция - 33 414,
  • Иран - 32332.

В какой стране больше всего смертей?

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 9134 случаев. Также 5138 летальных случаев зафиксировали в Испании.

Коронавирус в Украине - данные на утро 28 марта 

В Украине по состоянию на утро 28 марта лабораторно подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

"В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни Covid-19. По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - сообщили в Минздраве.

В Тернопольской области медики заразились коронавирусом

В Монастыриском районе Тернопольской области возросло количество больных на коронавирус

новую коронавирусную инфекцию. В регионе 35 инфицированных, из которых 18 - это медицинские работники.

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты", - рассказал председатель Монастырской районного совета Владимир Данилюк в эфире ТСН.19:30.

В районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам чиновника, из 176 проверенных - 153 медики.

Что делают украинские власти для борьбы с коронавирусом

Минздрав просит сообщать о нарушителях самоизоляции

В Министерстве здравоохранения просят при обнаружении людей, которые во время самоизоляции системно нарушают санитарно-гигиенические нормы, сообщить в правоохранительные органы.

"Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям Минздрава.

Самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", - сообщили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17000 гривен до 34000 гривен.

Обсервация в отелях – заявление Зеленского

Около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию, заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа вечером 28 марта.

"Сегодня ночью мы закрываем границы. Далее, что касается всех остальных граждан, которые там находятся из-за работы, из-за отдыха... Сейчас мы должны вернуть украинцев. По запросу в МИД, зарегистрировались около 17 тысяч украинцев, мы их вернем, но они должны знать, что нам нужно несколько дней, чтобы подготовить инфраструктуру для обсервации. Все они должны быть проверены тестами и должны пройти обсервацию", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в случае необходимости правительство планирует использовать отели в качестве мест для обсервации инфицированных коронавирусом.

Читайте такжеСпасение от коронавируса: эксперт рассказала, что блокирует COVID-19Напомним, ранее сообщалось, в Италии коронавирусная инфекция унесла жизни 919 человек за сутки, что стало абсолютным трагическим рекордом смертности с начала пандемии этого заболевания.

По состоянию на вечер, 27 марта, количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в Италии составляло 26 029 человек, из них 3732 находились в реанимации, а 36 653 - в домашней изоляции.

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