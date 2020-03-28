Коронавирус в Беларуси: Лукашенко высказался о "голоде"

Александр Лукашенко высказался о "голоде" в Беларуси из-за коронавируса / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голоду в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.

Если в стране не будет гречки, есть картошка, рассказал глава государства во время визита на ОАО Белгипс, сообщил Телеканал ОНТ.

По его словам, в Беларуси запасов гречки хватит на полгода.

"Не будет гречки – будем пшенную кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем. Это точно", – заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер поделился, что по очереди ест рисовую, гречневую и пшенную кашу и даже раз в неделю – перловую.

"...по очереди, по 200 грамм. И вам советую", – сказал президент.Читайте такжеЛукашенко отказался эвакуировать "по*уистов с чемоданами"

Ранее сообщалось, что в Беларуси из-за коронавируса возник ажиотаж на гречку. Напомним, в стране по состоянию на 27 марта китайский вирус диагностировали у более чем 90 человек.