Испания заливается слезами: коронавирус "убил" небывалое количество людей

Коронавирус убил в Испании небывалое число людей / Reuters

Смертоносный китайский вирус продолжает сеять грусть и слезы в стране, известной своим национальным танцем фламенко, поющими фонтанами Барселоны, кровавой уличной корридой в Памплоне, старинными арабскими постройками Гранады и перевернутым домом Катманду.

Только за последние сутки в Испании от коронавируса умерли 832 человека – столько людей в стране эта зараза еще не убивала.

Добавим, что днем ранее в Испании от китайского вируса умерли 769 человек. В целом количество жертв в Испании достигло 5694 человека.

Также стало известно, что в Испании зафиксировано 72 248 случаев инфицирования (+8 189 за сутки), сообщило Министерство здравоохранения Испании в субботу, 28 марта, пишет Европейская правда.

"40 630 человек госпитализированы. 4 575 находятся в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса 12 285 человек", - сказано в сообщении.

Отметим, что на сегодня Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной по количеству погибших в связи с COVID-19.

Читайте такжеНовый бэби-бум: из-за коронавируса зимой появится поколение "детей короны"Напомним, ранее сообщалось, в Италии коронавирусная инфекция унесла жизни 919 человек, что стало абсолютным трагическим рекордом смертности с начала пандемии этого заболевания.

Всего в Италии по состоянию на 27 марта от коронавируса умерло 9134 человека. Всего коронавирусом инфицированы 66414 итальянцев.