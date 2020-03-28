Россия полностью закрывает границы из-за эпидемии коронавируса

Граница России будет на замке / Reuters

В связи с эпидемией коронавируса Covid-19 Россия временно с 30 марта закрывает автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.

"Принято решение о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Из резервного фонда бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей на возмещение затрат авиаперевозчикам при вывозе граждан из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа, из них 49 пациентов выздоровели, а также зафиксировано семь летальных исходов.

Напомним, перед закрытием государственной границы Украины с Польшей творится полный беспредел - образовались ужасные очереди, пограничники не успевают оформлять людей.

Ранее Главред писал, что 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.