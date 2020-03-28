В России заявили об открытии препарата для лечения коронавируса

В России представили препарат для лечения больных с коронавирусом / Фото Twitter.com/ABC7HeatherGraf

В России заявили о разработке препарата, который имеет позитивный эффект при лечении коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщает Федеральное медико-биологическое агентство, российские ученые представили также схему лечения от данного заболевания.

Разработку осуществил российский научно-производственный центр Фармзащита, лекарство назывеется Мефлохин. Испытания проведены на основе опыта лечения больных в Китае и Франции.

Руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова сообщила, что препарат может блокировать "цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом".

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести", — отметила Скворцова.

О массовом применении Мефлохина и излечении больных пока не сообщается. Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава РФ.

Напомним, в США занимаются поисками действенных препаратов для лечения опасного китайского коронавируса COVID-19. В частности, в стране проведут испытание на 1500 зараженных. Их будут лечить при помощи антибиотика азитромицин и препарата гидроксихлорохин, который используется для лечения малярии, некоторых видов артрита и красной волчанки.

Ранее специалист по инфекционным заболеваниям в больнице имени Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио сообщил, что в Италии достигли положительного результата лечения больных китайским коронавирусом Covid-19 с помощью лекарства Тоцилизумаб (Tocilizumab). Это препарат против ревматоидного артрита.