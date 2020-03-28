В Венгрии придумали оригинальный способ профилактики коронавируса

Такие наклейки предупреждают об опасности / Фото: Euronews

В Венгрии власти обязали наклеить на свои дома специальные наклейки всех граждан, которые потенциально могут быть больны коронавирусом.

Как сообщает Euronews, правила действуют для тех, кто вернулся в страну из поездки и должен 14 дней пробыть в самоизоляции, а также для контактирующих с уже инфицированными пациентами.

На стикере, который "подозреваемый" в заболевании должен наклеить на дом, большими буквами написано "Tilos a belépés!", что значит "Вход запрещен!". Наклейки выполнены в ярко-красном цвете, на них нарисован знак "Stop!" и восклицательный знак для привлечения внимания.

/ Фото: Euronews

/ Фото: Euronews

/ Фото: Euronews

/ Фото: Euronews

Такие меры безопасности должны обезопасить людей, близких к жителям дома, от контактов с ними и, соответственно, от заражения COVID-19. Знаки призывают клеить не только людей, у которых подтверждено заболевание, но и у которых есть на него подозрение.

Тем, кто пересекает границу Венгрии, пограничники раздают наклейки. Также их можно скачать и распечатать с государственного сайта coronavirus.gov.hu. Отмечается, что венгры ответственно относятся к нововведению и стикеры можно увидеть на домах в разных уголках страны.

Напомним, в рамках карантина, связанного с угрозой коронавируса, в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости.

Как ранее сообщалось, сосудистый хирург Сумской областной клинической больницы Дмитрий Сичненко резко раскритиковал украинцев, которые, несмотря на карантин и рекомендации, не придерживаются норм во время пандемии коронавируса.