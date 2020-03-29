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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 29 марта

29 марта 2020, 07:35

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус "убил" 30 822 человека / Reuters

В то время, как Китай победоносно каждый день информирует мир о возвращении страны в русло былой, почти обычной жизни, весь остальной мир утопает в страхе, панике и слезах – в одних  странах число жертв достигло шокирующих показателей, в других – каждая смерть, словно черная метка от устрашающей уханьской заразы под названием Ковид-19, которая сообщает о том, что она совсем близко.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, во всем мире зарегистрировали 663 800 случаев заражения коронавирусом.

Количество жертв смертоносного китайского вируса – 30 822.

Смогли "вырваться из лап" опасной болезни 139 451 человек.

Какие страны облюбовал коронавирус

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус выявили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек. Всего в США Ковид-19 "убил" 2185 человек.

В Италии по состоянию на утро 29 марта заболели коронавирусом 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 человека. Победили болезнь 12 384 человека.

В Испании зафиксировали 73 235 случаев заражения. Среди них 12 285 выздоровели, умерли 5982 человека.

Сколько человек умерли за минувшие сутки и где

За минувшие сутки китайский вирус собрал такую "кровавую дань":

  • Италия – 889 смертей,
  • Испания - 844 смерти,
  • США – 515 смертей,
  • Франция – 319 смертей,
  • Великобритания – 260 смертей,
  • Иран – 139 смертей,
  • Нидерланды – 93 смерти,
  • Германия – 82 смерти.

Отметим, за сутки больше всего заражений зафиксировали в США - 19 372. В Испании за это время зарегистрировали 7516 новых случаев, в Германии – 6824, в Италии – 5974, во Франции – 4611, Иране – 3076, Великобритании – 2546, Бельгии – 1850, Турции – 1704.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, в Украине официально лабораторно подтверждено 356 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщили в Минздраве.

Что делают украинские власти для борьбы с коронавирусом

Возможно введение комендантского часа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможности усиления карантина в связи с распространением коронавируса в Украине, в частности речь идет о комендантском часе.

В частности, глава министерства отметил, что сейчас такие меры не нужны, однако вариант комендантского часа возможен. Аваков привел пример стран Европы, где прибегли к таким жестким мерам для сдерживания распространения инфекции.

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В Сумах ужесточили карантин

В рамках карантина, связанного с угрозой коронавируса, в Сумах запретили выходить из дома без крайней необходимости.

В утвержденных горсоветом правилах на время карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев.

Въезды в Винницу ограничены

С вечера 28 марта въезды в Винницe ограничены, попасть в город можно с Киевского, Немировского и Хмельницкого направлений, сообщили в полиции Винницкой области.

"Меры введены с целью недопущения распространения вируса COVID-19 на территории города и области. На въездах в областной центр работают карантинные посты, на которых несут службу полицейские, медики, представители ГСЧС и Нацгвардии. Водителей предупреждают о карантинных мероприятиях, делают скрининг температуры водителям и пассажирам и дезинфекцию транспортных средств", - сказано в сообщении.

Из Китая в Украину должны привезти очередную партию масок

В воскресенье, 29 марта, в Украину из Китая должна прибыть очередная партия медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: эксперт назвал сроки пика заболеваемостиНапомним, ранее сообщалось, смертоносный китайский вирус продолжает сеять грусть и слезы в стране, известной своим национальным танцем фламенко, поющими фонтанами Барселоны, кровавой уличной корридой в Памплоне, старинными арабскими постройками Гранады и перевернутым домом Катманду.

Только за последние сутки в Испании от коронавируса умерли 832 человека – столько людей в стране эта зараза еще не убивала.

Добавим, что днем ранее в Испании от китайского вируса умерли 769 человек. В целом количество жертв в Испании достигло 5694 человека.

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