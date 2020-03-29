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Коронавирус "пакует чемоданы": далекая страна увидела свет в конце пандемического тоннеля

29 марта 2020, 10:54

Всего на территории Австралии обнаружили 4 000 случаев заражения коронавирусом. Ковид-19 "убил" 14 человек.

коронавирус
Коронавирус "отпускает" Австралию / Фото pixabay.com

Есть страны, которые уже видят свет в конце пандемического тоннеля – коронавирус Ковид-19 начал "паковать чемоданы" из Австралии.

В воскресенье, 29 марта, австралийский министр здравоохранения Грег Хант сообщил, что в стране зафиксированы первые признаки снижения темпов роста числа зараженных коронавирусом Covid-19.

Отметим, всего на территории Австралии обнаружили 4 000 случаев заражения коронавирусом. Ковид-19 "убил" 14 человек.

Так вот, по информации издания The Canberra Times, в последние сутки темпы роста снизились до 13-15%.

Добавим, что перед этим в Австралии фиксировали темп роста инфицированных около 25-30%.

"Это ранний положительный знак, хотя впереди у властей еще много работы по обеспечению изоляции людей и соблюдения социального дистанцирования", - сказал чиновник.

Грег Хант уточнил, что в результате принятых федеральным правительством жестких ограничительных мер движение в крупных городах в последние две недели сократилось на 80%, а около 75% школьников перестали посещать занятия.

Читайте такжеИспания заливается слезами: коронавирус "убил" небывалое количество людейНапомним, ранее сообщалось, коронавирус начал пускать "ядовитые корни" в Большом яблоке – в Нью-Йорке на сегодня погибли 672 человека. В то же время в штате Вашингтон китайский вирус "убил" 136 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, в Соединенных Штатах умерли 2147 человек.  

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