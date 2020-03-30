Коронавирус готовит новый удар: появились тревожные новости из Китая

В Китае снова растет число зараженных ковид-19 / Reuters

В Китае снова растет число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает опасное заболевание COVID-19. В связи с этим представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фенг предупредил о возможной второй волне пандемии.

За последние семь дней Китай сообщил о 313-ти новых случаях коронавируса у людей, которые приехали из-за рубежа. Кроме того известно о шести подтвержденных случаях внутренней передачи.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", - цитирует Фенга Reuters.

В субботу, 28 марта, в КНР было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, 27 марта - 54 случая. Стоит отметить, что все новые случаи заражения кроме одного были связаны с путешественниками, приехавшими из-за рубежа.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 29 марта в Китае были подтверждены более 82 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более 3300 человек.

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Напомним, ранее стало известно, что с 25 марта, в китайской провинции Хубэй, из которой и началось распространение жуткого коронавируса COVID-19, закончится карантин. Местные власти снимут ограничения на выезд из разных районов региона. Жителям разрешат передвигаться со специальным кодом, который создается на телефоне и дает возможность контролировать состояние здоровья граждан. Пересекать границу смогут только люди с зеленым кодом. Для поездки в другие провинции жители Хубея должны будут пройти дополнительный тест на коронавирус.

Также сообщалось, что в Китае дан старт, возможно, новой эпидемии, имя которой – хантавирус. 24 марта издание Global Times написало, что житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу. У умершего человека взяли тест, который дал положительный результат на хантавирус, другие 32 пассажира автобуса также прошли проверку, однако об этих результатах пока ничего не известно. Сейчас все они находятся под наблюдением в карантине.