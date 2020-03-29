Коронавирус издевается над Испанией: в стране опять рекордные жертвы

Коронавирус издевается над Испанией / Фото pixabay.com

Красочная, жизнерадостная, солнечная страна, расположенная на юго-западе Европы, Испания сегодня превращается в мрачную резиденцию смертоносного китайского вируса Covid-19, который каждый день, словно издевается, шокирует мир новыми рекордными жертвами.

По информации, за последние сутки в Испании число смертей от коронавируса составило 838. К сожалению, таких устрашающих показателей в стране еще не фиксировали.

Всего ужасная уханьская зараза Ковид-19 "убила" в Испании 6 528 человек.

Добавим, что по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, в Испании зафиксировали 78 797 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 549 в течение последних суток, сказано в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Испании в Твиттере.

По состоянию на воскресенье Испания является второй после Италии наиболее пострадавшей страной в Европе по количеству погибших от китайской заразы Covid-19. В Италии по состоянию на вечер 28 марта число погибших превысило 10 000 человек.

По данным министерства здравоохранения Испании, госпитализированы около 43 400 больных, из них 4 907 - в отделениях интенсивной терапии. Вылечились от коронавируса уже 14 709 человек.

Отметим, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже выявлены 678 720 случаев заражения коронавирусом.

На 7 стран приходится почти 80% заражений.

США - 18%

Италия - 14%

Китай - 12%

Испания - 11,5%

Германия - 8,5%

Иран - 5,6%

Франция - 5,6%

Читайте такжеЖивучая зараза: ученые назвали температуру, которая "убивает" коронавирусНапомним, 28 марта, в субботу, сообщалось, что в Испании от коронавируса за последние сутки умерли 832 человека. В целом количество жертв в Испании по состоянию на этот день достигло 5694 человека. Колличество случаев заражения возросло до 72 248 (+8 189 за сутки).