Коронавирус в США: Трамп продлил до мая жесткие меры из-за COVID-19

Дональд Трамп усиливает борьбу с коронавирусом / Reuters

США лидируют по числу зараженных коронавирусом в мире – там заразились более 143 тысяч человек. Из-за стремительного распространения заразы президент США Дональд Трамп решил прибегнуть к более жестким методам борьбы с китайским вирусом.

В частности, глава Белого дома заявил, что продлевает до 30 апреля меры по борьбе с распространением коронавируса, хотя не так давно он анонсировал, что с 12 апреля ограничения будут сняты.

"Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу", - сказал президент США, передает Интерфакс.

Трамп заявил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом президент США выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет улучшаться.

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Стоит отметить, что на прошлой неделе риторика Трампа по поводу эпидемии менялась. Во вторник президент США предупреждал, что экономические последствия жестких ограничений приведут к большему числу жертв, чем сам коронавирус. А в пятницу глава Белого дома назвал своим приоритетом в борьбе с инфекцией здоровье американцев, а не экономику.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в утаивании информации о ковид-19, что привело к пандемии коронавируса.

"Это (распространение вируса - ред.) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад (. . .) к сожалению, они (Китай - ред.) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал Трамп 19 марта.

При этом глава Белого дома заверил, что власти США были готовы к распространению эпидемии.

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро понедельника, 30 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 722 289 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 33 984 человек, выздоровел 151 901 пациент.