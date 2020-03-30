Цены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса

Нефть, вышка / Reuters

Цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.

Во время торгов на лондонских биржах ICE цена фьючерсов на нефть марки WTI снижалась ниже 20 долларов США за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с февраля 2002 года.

Цены на майских фьючерсов на нефть марки WTI составляли 19,48 доллара США за баррель (-8,5%). Позднее она отыграла падение и поднялась до 20,4 доллара США за баррель (-5,5%).

Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой на открытии торгов падали на 7,92% - до 23,01 доллара США за баррель. Позже котировки все же поднялись до показателя в 23,5 доллара (-6,1%).

Напомним, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с 63 до 56 доллара США за баррель) после пандемии китайского коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо.

