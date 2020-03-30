УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Цены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса

30 марта 2020, 08:56

Ценовые нефтяные "качели" из-за пандемии коронавируса и не думают пока успокаиваться.

Нефть, вышка
Нефть, вышка / Reuters

Цены на нефть на мировых рынках установили еще один антирекорд.

Во время торгов на лондонских биржах ICE цена фьючерсов на нефть марки WTI снижалась ниже 20 долларов США за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с февраля 2002 года. 

Цены на майских фьючерсов на нефть марки WTI составляли 19,48 доллара США за баррель (-8,5%). Позднее она отыграла падение и поднялась до 20,4 доллара США за баррель (-5,5%).  

Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой на открытии торгов падали на 7,92% - до 23,01 доллара США за баррель. Позже котировки все же поднялись до показателя в 23,5 доллара (-6,1%).

Напомним, нефть на мировых рынках начала стремительно дешеветь в январе (с 63 до 56 доллара США за баррель) после пандемии китайского коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо.
 

новости цена нефти биржи пандемия китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:21
Как приготовить постный борщ: необычный рецепт
09:18
Когда коронавирус в Украине достигнет пика: инфекционист дал прогноз
09:15
Игорь Николаев показал тест на коронавирус в Коммунарке
08:56
Цены на нефть: что творится на мировых рынках из-за коронавируса
08:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 марта: высокие отношениям и невидимая защита Видео
08:39
Коронавирус в США: Трамп продлил до мая жесткие меры из-за COVID-19
08:32
Нефтяной кризис распространяется быстрее коронавируса мнение
08:06
Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса
07:44
"Чистки" в Кабмине: стало известно, кто может заменить Емца и Уманского
07:02
Настоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на лето
06:58
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 30 марта
06:43
Коронавирус уничтожит Евросоюз и навсегда изменит мир мнение
06:26
В моду вернулись шелковые полосатые пижамы в стиле 90-х: фото Фото
06:20
Самый "гадостный" период апреля: астролог назвал грядущие испытания
05:51
Как сделать мужскую стрижку машинкой самому: 7 простых шагов Фото
05:16
"Мародерство, грабежи и погромы": эксперты предупредили о катастрофе из-за дефолта
04:49
Красивые открытки с Днем теплого Алексея 2020 и добрые пожелания
04:27
Продавать или покупать валюту: аналитики дали важный совет украинцам
03:50
"Долговая кабала": тотальный карантин прикончит экономику – эксперт
02:15
Забыть и не вспоминать: красивый маникюр, который вышел из моды - фото Фото
01:38
Диетолог объяснила, кому нельзя пить кефир Видео
00:56
Коронавирус готовит новый удар: появились тревожные новости из Китая
00:19
30 марта – какой сегодня праздник: приметы на Теплого Алексея 2020 Видео
29 марта, воскресенье
23:57
В моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фото Фото
23:56
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 29 марта Видео
23:40
В Слуге народа отреагировали на отставку двух министров
23:02
Статистика Минздрава: подскочило количество смертей от коронавируса
22:32
Скрытые носители коронавируса: как их определить и велики ли риски
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 29-03-2020: нокауты Видео
21:55
Погибнут цветы и завязь: синоптики рассказали, каким будет начало апреля
21:25
С вещами на выход: главы двух министерств подали в отставку - нардеп
20:56
"Украине грозит дефолт": Зеленский шокировал заявлением
20:35
"Фашисты!": эвакуированные украинцы с дракой прорывались из Борисполя Видео
20:14
Не щадит даже детей: коронавирус обнаружили у младенца
20:10
"Альфонсы кинут на деньги": астролог сказал, кому опасаться аферистов-любовников Видео
19:49
На всех не хватит: Комаровский назвал главную проблему в лечении коронавируса
19:35
Атака коронавируса: в Минздраве раскрыли угрожающую статистку
19:09
На карантин наплевать: Лукашенко назвал лучшее средство против вируса Видео
18:56
"Слуги народа" поцапались на заседании фракции Видео
18:28
От ненасытного вируса скончалась испанская принцесса
18:16
"Тепло уйдет, но скоро вернется": синоптик назвала дату потепления в Украине
18:10
"Чистки" в Кабмине: стало известно, кому укажут на дверь
17:37
"Мародерство во время бедствия": в Сети оценили запрет шашлыков во время карантина
17:24
Коронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИ Видео
16:41
Кому в апреле грозит коронавирус: астролог назвал знак Зодиака
16:38
Коронавирус в Раде: еще одна "слуга народа" рассказала об опасных симптомах COVID-19
16:10
Зеленский выдвинул жесткое требование Кабмину из-за коронавируса
15:51
Коронавирус издевается над Испанией: в стране опять рекордные жертвы Видео
15:25
Коронавирус "выкашивает" врачей: медики болеют COVID-19 и бегут от низких зарплат Видео
14:58
Живучая зараза: ученые назвали температуру, которая "убивает" коронавирус Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять