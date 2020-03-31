Десятки тысяч человек: в Ухане сделали шокирующее заявление о жертвах коронавируса

Коронавирус в Китае / Reuters

Город Ухань стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае. За время вспышки инфекции официально заразились более 81 тысячи людей.

По данным Daily Mail, официально жертвами коронавируса стали 3 300. В то же время, по мнению местных жителей, вирус унес жизни 42 000 человек.

По словам жителей Уханя, каждый день по 500 урн с прахом умерших от коронавируса семь похоронных бюро города раздавали скорбящим семьям. Таким образом, каждые 24 часа родным отдавали прах 3 500 человек.

В Ханькоу, Учан и Ханьян власти рассказывали скорбящим семьям, что они получат прах родных до 5 апреля. В этот день люди ухаживают за могилами своих предков. Таким образом 42 000 урн могут быть розданы за эти 12 дней.

Как ранее сообщал Главред, количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облсовета Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.