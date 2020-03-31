Два препарата: в США определились, как спасать пациентов с коронавирусом

В США придумали лечение коронавируса / Известия

В США придумали, как лечить пациентов с китайским коронавирусом. Так, для лечения таких больных - препараты с антималярийными свойствами.

По данным пресс-службы Минздрава США, речь идет о гидроксихлорохинсульфате и хлорохинфосфате.

"Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) выдало Управлению перспективными биомедицинскими исследованиями и разработками Минздрава США (BARDA) разрешение на экстренное использования гидроксихлорохинсульфата и хлорохинфосфата", - говорится в сообщении.

При этом больницы обязаны сообщать о применении препаратов при лечении COVID-19.

Стоит отметить, что гидроксихлорохинсульфат и хлорохинфосфат - препараты для лечения малярии, ревматоидного артрита и других подобных заболеваний. Хотя пока не существует утвержденных методов лечения COVID-19, оба препарата проявили активность в лабораторных исследованиях против коронавирусов, включая SARS-CoV-2.

Как ранее сообщал Главред, в России заявили о разработке препарата, который имеет позитивный эффект при лечении коронавирусной инфекции Covid-19.