В Китае ошарашили разговорами о второй волне коронавируса

В Китае боятся второй волны коронавируса / Фото pixabay.com

Растущее число случаев заражения жутким коронавирусом в Китае рискует разжечь вторую волну вируса.

Как пишет Reuters, об єтом сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг и рассказал о 313 новых случаях коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа.

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"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", - сказал Фенг.

Отмечается, что в субботу в стране было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса, по сравнению с 54 в предыдущий день, причем все, кроме одного, были связаны с путешественниками, приехавшими из-за рубежа.

Напомним, коронавирус уверенно шагает по Украине - по состоянию на 22.00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения. По данным Центра общественного здоровья, в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Также отметим, карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса Covid-19, по всей вероятности, будет продлен еще, как минимум, на два месяца. Такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков, аргументировав сказанное развитием ситуации с коронавирусом в ряде стран Европы.