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Коронавирус в мире 31 марта: уханськая зараза серьезно взялась за США и Канаду

31 марта 2020, 09:55

В то же время в Китае за минувшие сутки не зарегистрированы новые смерти и заражения.

коронавирус
Коронавирус атакует США и Канаду / Фото: REUTERS

Уханський коронавирус оставил в покое Китай и взялся за другие страны. В частности, ситуация ухудшается в США и Канаде, а КНР осталось вылечить от "короны" около трех тысяч человек.

Коронавирус в США 31 марта

За минувшие сутки в США подтвердили 20 353 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, умерли за это время 573 человека. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса. Общее число зараженных китайским вирусом в США с начала пандемии составляет 164 120 человек, летальные случаи – 3170. Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке - 914.

Коронавирус в США 31 марта 2020 / gisanddata.maps.arcgis.com

Тем временем глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи прогнозирует новую волну эпидемии уже к осени 2020 года. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

При этом Фаучи полагает, что через полгода американские медики усовершенствуют свои возможности по борьбе с вирусом. В частности, будет проведен ряд тестирований новых лекарств.

"Я предполагаю, что это произойдет. Но если мы вернемся к осени, то это будет совершенно другая игра", - сказал он.

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Коронавирус в Канаде 31 марта

В Канаде число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось до 7448 человек – это рекордный показатель, так как число инфицированных возросло сразу почти на 1200 человек. Как сообщил Минздрав страны, наибольшее число зараженных зафиксировано в провинции Квебек - за прошедшие сутки там ковид-19 подхватили 590 людей. Также существенное количество носителей коронавируса зафиксировали в Онтарио - 1 706, а также в Британской Колумбии - 960. При этом в Онтарио 431 заболевший уже вылечился, а в Британской Колумбии полностью поправились 48% всех зараженных.

С 15 января, когда был зафиксирован первый случай заражения в стране, COVID-19 расползся по 12 из 13 канадских регионов. Держится только арктическая территория Нунавут. На данный момент в Канаде 89 заболевших умерли, 1 020 вылечились.

Премьер-министр Джастин Трюдо не исключил, что в случае ухудшения обстановки на борьбу с пандемией могут мобилизовать и военных.

Коронавирус в Канаде 31 марта 2020
Коронавирус в Канаде 31 марта 2020 / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Китае 31 марта

Тем временем в Китае, с которого и началась пандемия коронавируса, за минувшие сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19 и не обнаружили новых больных. Вылечились от коронавирусной инфекции в Китае 76 194 человека. За время распространения вируса в стране зафиксировали в общем 82 240 случая заражения, жертвами "короны" стали 3309 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

Коронавирус в Китае 31 марта
Коронавирус в Китае 31 марта / gisanddata.maps.arcgis.com

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