"Надежды нет": вирусолог объяснил, почему коронавирус не победить

В Китае может начаться вторая вспышка коронавируса / Фото pixaby

Стремительно распространяющийся коронавирус, скорее всего, останется навсегда, заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета в России Александр Лукашев.

При этом он напомнил, что атипичную пневмонию удалось полностью ликвидировать и сейчас в природе ее не существует, чего не скажеть о COVID-19.

"Такого уже не получится, на это уже никакой надежды нет. Он не исчезнет, он уже очень широко распространился, он хорошо передаётся, он есть во всех странах мира. Скорее всего, этот вирус уже с нами остаётся навсегда. Он не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным", – подчеркнул он в эфире радио Говорит Москва.

Вместе с тем он не исключил, что в скором времени в Китае может начаться вторая вспышка коронавируса.

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"Конечно, там умеют бороться, умеют купировать, но Китай продолжает жить на пороховой бочке ", – добавил Лукашев.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19, 8 человек выздоровели.