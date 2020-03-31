Коронавирус стал "убивать" меньше, чем ожидалось: новое исследование ученых

Коронавирус стал "убивать" меньше / Reuters

По состоянию на утро вторника, 31 марта, "паства" смертоносного коронавируса насчитывает 785 тысяч человек – именно столько человек во всем мире заразились уханьской заразой. "Убил" китайский вирус 37 686 человек.

Ученые пришли к выводу, что от коронавируса умирает меньше людей, чем рассчитывалось ранее, но все же больше, чем умирают от гриппа.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet Infecious Diseases, показало, что около 0,66% инфицированных вирусом умрут.

Этот уровень смертности от коронавируса, который ниже, чем в предыдущих оценках, учитывает потенциально более легкие случаи, которые часто не диагностируются, но все же он намного выше, чем 0,1% людей, которые умерли от гриппа.

Отметим, более ранние исследование Lancet показывали, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,38%.

Например, в начале марта доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сказал, что "если вы просто сделаете математику, математика составит около 2%".

Но он подчеркнул, что число может уменьшиться, и добавил, что "оно будет полностью зависеть от того, каков фактор бессимптомных случаев".

Это связано с тем, что показатели смертности обычно учитывают только зарегистрированные случаи коронавируса, которые, как правило, более тяжелые и, таким образом, доводятся до сведения медицинских работников. Бессимптомные случаи - или легкие случаи - не всегда могут учитываться.

В то же время ученые настаивают, что любое предположение о том, что COVID-19 похож на грипп, является ложным, а коронавирус остается гораздо более опасным, чем сезонный грипп, передает CNN.

Читайте такжеЖивучая зараза: ученые назвали температуру, которая "убивает" коронавирусНапомним, ранее сообщалось, представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что по-прежнему рекомендуют людям не носить маски, если они не болеют Ковид-19 или не ухаживают за больными уханьской заразой.

"Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением несет какую-то пользу", - сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан.