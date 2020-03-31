Подкрался незаметно: коронавирус подцепил "ручкавшийся" с Путиным медик

Владимир Путин и Денис Проценко в больнице Коммунарка / сайт Кремля

У главного врача инфекционной больницы в московском поселке Коммунарке Дениса Проценко диагностировали китайский коронавирус Covid-19.

Такое сообщение во вторник, 31 марта, опубликовали российские СМИ. Именно в клинике в Коммунарке лечат большинство больных коронавирусом из столицы РФ и Подмосковья.

Как сообщают журналисты, на данный момент Денис Проценко чувствует себя нормально и госпитализирован в собственной больнице.

Напомним, неделю назад, в минувший вторник, 24 марта, в клинику в Коммунарке приезжал президент РФ Владимир Путин. Экскурсию по медицинскому учреждению и доклад о китайском коронавирусе Covid-19 провел для него главврач Денис Проценко. Более того, компанию им составлял московский мэр Сергей Собянин.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков официально подтверждал, что в Кремле зафиксировали эпизод заражения китайским коронавирусом. Кремлевский спикер категорически опровергал, что больной контактировал с президентом РФ.