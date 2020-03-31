В Румынии на границе с Украиной произошла вспышка коронавируса

На граице с Украиной оказалась зона жесткого карантина / РБК

Румыния ужесточила карантин на границе с Украиной в связи с масштабной вспышкой инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как сообщает Radio Romania, по состоянию на 30 марта в Румынии выявлено 2019 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них свыше 500 приходятся на город Сучава и прилегающие к нему села.

В больнице Сучавы коронавирусом заразились две трети всех медиков. Более 180 врачей, медсестер и другого персонала заражены, что делает город и его окрестности самым крупным центром вспышки коронавируса в стране.

Читайте такжеБЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19Неподалеку от украинско-румынской границы установлены блокпосты, въезды и выезды из зоны карантина охраняют военные, разрешены только перевозки сырья и товаров. Из города может выехать только охрана, чиновники и работники экономической сферы.

Глава МВД Румынии Марчел Вела утверждает, что местные жители Сучавы относятся к карантину ответственно и соблюдают меры безопасности. По его словам, решение об усилении карантина было принято для того, чтобы защитить жителей Сучавы, региона и всей страны. Министр уверяет, что власти всячеси поддерживают местных жителей региона, который оказался зоне жесткого карантина.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области произошла вспышка заболевания коронавирусом Covid-19, поскольку в больницах медики изначально использовали неправильный алгоритм приема больных, который был учрежден Министерством здравоохранения Украины.

Ранее в социальной сети Facebook адвокат Евгения Закревская со ссылкой на мнения опрошенных медиков опубликовала пост, что экспресс-тесты на коронавирус Covid-19, которые были привезены в Украину на самолете из Китая, неточны и "видят" лишь антитела, которые появляются в организме заболевшего только на пятый-шестой день после появления симптомов.