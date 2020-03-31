Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления

Ученые полагают, что обсервация необходима и после выздоровления от коронавируса / Известия

Обладатели отрицательного теста коронавируса после выздоровления могут продолжать заражать окружающих и распространять инфекцию.

Как сообщается на сайте Американского торакального общества, даже если отсутствуют симптомы, в образцах из ротоглотки сохраняются частицы вируса.

Ученые проанализировали анализы 16 пациентов которым до выписки провели как минимум два теста методом ПЦР на наличие Covid-19. Все пациенты были не старше 35 лет и переболели коронавирусом в легкой форме.

Исследователи анализировали образцы из ротоглотки в разные дни в течение недели после выписки. Как выяснилось, половина выздоровевших пациентов продолжала выделять вирус даже после устранения всех симптомов.

Эксперты отмечают, что после выхдоровления пациенты могут быть заразными на протяжении от одного до восьми дней.

"Перенесшие более серьезное течение Covid-19 могут оставаться заразными для окружающих более длительное время", - подчеркнули авторы.

Ученые обратились к медицинскому сообществу и властям с просьбой продлить изоляцию еще на две недели после выздоровления.

"Самоизоляция, как единственная эффективная на сегодняшний день мера профилактики, позволит снизить риски заражения других людей", - подчеркнули они.