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Князь Монако Альбер II успешно победил коронавирус

31 марта 2020, 23:43

Тесты показали, что монарх излечился.

князь Монако Альбер II
Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса / Фото: REUTERS

Правящий князь Монако Альбер II смог побороть коронавирус Covid-19 и полностью выздоровел.

"Князь Альбер II выздоровел от Covid-19, прекратит изоляцию и снова присоединится к своей семье", - сообщает Le Figaro.

Медики, у которых наблюдался 62-летний монарх, провели повторные тесты и сообщили и выздоровлении. Они отмечают, что князь перенес недуг в легкой форме, поэтому может завершать восстановление и прервать карантин.

Также все члены семьи монарха прошли тест на Covid-19, результаты у них отрицательные.

Читайте такжеСобчак рассказала, как переболела коронавирусом"Врачи, которые следили за князем Альбером II с момента его заболевания Covid-19, сегодня позволили ему закончить карантинный период. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", - заявили в королевской пресс-службе.

Князь Монако стал первым главой государства, который заразился коронавирусом. Как отмечали врачи, монарх находился на самоизоляции, без госпитализации, его состояние здоровья на протяжении болезни было стабильным, и он продолжал работать.

Напомним, наследник Елизаветы II принц Чарльз вылечил коронавирус, четко следуя указаниям врачей.

До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из сотрудников Елизаветы II. Из-за этого Королева Великобритании изолировалась с мужем в своем дворце подальше от Лондона и прислуги.

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