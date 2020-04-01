В Москве ученые нашли в морской губке вещества для борьбы с коронавирусом

Коронавирус хотят лечить веществами из морских губок / Фото pixabay.com

В России ученые из Московского государственного университета заявили, что извлекли из морской губки вещества, которые возможно использовать для лечения коронавируса.

Как сообщает Новая газета со ссылкой на научного сотрудника кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ Вячеслава Иваненко, глубоководные морские губки могут стать источником новых противовирусных препаратов и антибиотиков.

Ученые полагают, что эти древнейшие животные, фильтрующие воду в огромных количествах, выработали в результате эволюции уникальные механизмы защиты от патогенов (вирусов, грибов, бактерий, водорослей). По мнению исследователей, губки могут производить особые химические вещества, обладающие антимикробными, антивирусными и другими защитными свойствами, поэтому их можно использовать для лечения инфекций.

Читайте такжеБЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19Из губки извлекли около 30 г редкого аэроплизинина, который обладает свойствами, потенциально применимыми в борьбе с целым рядом заболеваний.

"Можно ожидать, что выделяемые из морской губки вещества будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности, противокоронавирусных, лекарств", - утверждает Иваненко.

Морские губки можно найти в Адриатическом море у побережья Черногории, Хорватии и Албании. Российские ученые подчеркивают, что уже созданы технологические и ресурсные основы для извлечения лечебных биоматериалов.

Напомним, в России заявили о разработке препарата, который имеет позитивный эффект при лечении коронавирусной инфекции Covid-19. Лекарство называется Мефлохин.

Как ранее сообщалось, в США занимаются поисками действенных препаратов для лечения опасного китайского коронавируса Covid-19. В частности, в стране проведут испытание на 1500 зараженных.