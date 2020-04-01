Коронавирус в Кремле: Путин срочно сдал тест на COVID-19

Владимир Путин в защитном костюме / Скриншот

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации которая сложилась после того, как стало известно, что Владимир Путин тесно пообщался с заболевшим коронавирусом главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

По его словам, все должностные лица, которые вместе с Путиным контактировали с заболевшим коронавирусом Проценко, ежедневно сдают тесты на COVID-19.

Он уточнил, что среди них – сам Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, Песков, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу (Пескова). Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно", - сказал он.

Песков сообщил, что Путин в эти дни перенес работу в онлайни и проводит совещания дистанционно.

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На вопрос, проходил ли Проценко предварительное тестирование перед визитом Путина в Коммунарку, Песков ответил, что врач "даже не знал, что к нему едет президент".

Напомним, ранее сообщалось о том, что у главного врача инфекционной больницы в московском поселке Коммунарке Дениса Проценко диагностировали китайский коронавирус Covid-19 после того, как он пообщался с Путиным.