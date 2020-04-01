Коронавирус буянит в США, в Италии уже не поют, а в Испании новый рекорд

В США больше всего случаев заражения Ковид-19 / Reuters

Пока одни страны замерли в ожидании развития событий, другие вступили в реальное ожесточенное сражение с уханьской заразой под названием Ковид-19.

Смертоносный коронавирус сеет панику, страх и слезы и пытается сейчас поставить на колени США, а Испания и Италия ежедневно платят ему огромную "кровавую дань".

Главред узнал свежие данные по ситуации с коронавирусом в мире.

Коронавирус в Испании

Испания подтвердила 102 136 случаев китайского вируса и самый большой ежедневный рост числа смертей, связанных с коронавирусом.

Согласно последним данным, опубликованным в среду министерством здравоохранения, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 864 случая смерти от коронавируса, что привело к увеличению общего количества смертей в стране с начала вспышки до 9 053 человек.

В то же время общее количество заражений составляет 70 436, излечились от коронавируса 22 647 человек.

Коронавирус в Италии

Число погибших за сутки от коронавируса в Италии возросло на 837 человек и составило 12 428, рассказал глава службы гражданской обороны (ГО) Италии Анджело Боррелли. Днем ранее было зарегистрировано 812 летальных исходов.

По данным Боррелли, число инфицированных за сутки возросло на 2 107, днем ранее таковых было 1 468. Что касается выздоровевших, за сутки их число выросло на 1 109 человек, а всего составляет 15 729.

Всего в Италии заболели более 105 тысяч человек.

Добавим, что спустя три недели итальянцы прекратили петь со своих балконов, что "Все будет хорошо", а социальные волнения нарастают, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, осознает, что не все в порядке.

"Они больше не поют и не танцуют на балконах", - сказал Сальваторе Меллузо, священник в Caritas Diocesana di Napoli, церковной благотворительной организации в Неаполе. "Теперь люди больше боятся - не столько вируса, сколько бедности. Многие без работы и голодные. Теперь у продовольственных банков длинные очереди", пишет The Guardian.

Коронавирус в США

В США за 31 марта от коронавируса умерли более 912 человек, что является самым большим количеством жертв за сутки с начала пандемии. США занимают первое место по количество заболеваний 188 592.

Кроме того, США вышли на первое место в мире по количеству смертей за прошлые сутки.

Добавим, что за последние сутки во Франции коронавирус "убил" 499 человек, а в Великобритании - 38.

Читайте такжеУченые "лоханулись": названа новая безопасная дистанция, чтобы не заразиться Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 возросло до 669 человек. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев инфицирования. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Статистика коронавируса в Украине говорит о том, что из этих 669 случаев - 17 человек стали жертвами коронавируса, 10 пациентов выздоровели.