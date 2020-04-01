УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Все избегают": стюардесса шокировала ужасами работы во время пандемии коронавируса

1 апреля 2020, 19:24

По славам стюардессы, ее парень и друзья избегают контактов с ней. Они боятся подхватить опасный вирус.

Стюардесса
Стюардесса пожаловалась на ужасы работы во время пандемии / скриншот из видео

Во время пандемии жуткого уханьского коронавируса, бортпроводница с шестилетним стажем, поделилась ужасами своей работы в это тяжелое время.

Как пишет Daily Mail, по словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения

"Пока я выполняю рейсы, мой парень и наши друзья избегают контакта со мной в течение 14 дней, после которых станет ясно, заражена ли я вирусом", — отметила она.

Читайте такжеКарантин в Украине: врач объяснил, пиво полезно или вредно

Член экипажа также пожаловалась, что сотрудники ресторанов в аэропорту отказались обслуживать ее и закрыли заведение после ее посещения.

Ранее Главред писал, что коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.

Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко

Подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей возрастом от 30 до 69 лет. Однако больше всего инфицированных обнаружено среди пациентов 50-59 лет. При этом болеют преимущественно женщины. Об том этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. 

Сейчас вы просматриваете новость «"Все избегают": стюардесса шокировала ужасами работы во время пандемии коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:38
"Прошу вас повзрослеть": Зеленский экстренно обратился к украинцам
19:28
Онлайн уроки для школьников – расписание для 5 класса на неделю 6-10 апреля
19:24
"Все избегают": стюардесса шокировала ужасами работы во время пандемии коронавируса
18:54
Карантин в Украине: врач объяснил, пиво полезно или вредно Видео
18:45
Григорий Решетник вынес все весы и зеркала из квартиры
18:18
Уимблдонский теннисный турнир 2020 отменен из-за коронавируса
18:02
"Путина скоро не будет": экстрасенс сказал, в каком году Россия развалится Видео
17:49
С прибором на обсервацию: возвращающихся с Запада украинцев никто не контролирует
17:33
"Какого х.. вы без масок?!": Джеджула обрушился на нарушителей карантина
17:32
Дело сбитого над Донбассом малазийского Боинга: в Нидерландах уволился главный прокурор Видео
17:22
Обновление Windows 10 вызвало ряд серьезных проблем у части пользователей
17:09
Ужесточение карантина: в Кабмине рассказали, что ждет украинцев
16:50
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных 1 апреля
16:42
Не те каналы: во львовской школе запретили смотреть уроки по телевизору
16:39
Зашел без маски в АТБ – минус 17 тысяч в кошельке: в Сумах наказали мужчину Видео
16:34
Вирус вернется: украинцев предупредили о новой вспышке COVID-19
16:26
Фронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине Видео
16:00
"Очень удачное вложение": какой знак Зодиака ждет денежный успех Видео
15:54
"Не шастайте": Кличко обратился к киевлянам из-за коронавируса Видео
15:53
Sony Pictures разрушила летний киносезон на 2020 год
15:46
Коронавирус буянит в США, в Италии уже не поют, а в Испании новый рекорд Видео
15:42
Максимум заболеваний: названы сроки пика эпидемии коронавируса в Украине Видео
15:33
1000 грн или большая дуля – кому повышают пенсии в Украине с апреля Видео
15:18
Ужесточение карантина: Шмыгаль рассказал, что предпримет Кабмин
15:07
Погода в Украине на апрель 2020: синоптики предупредили об аномалии Видео
15:01
Источники заразы: в МВД рассказали, сколько украинцев сбежали из карантина в отеле Козацкий Видео
14:50
Коронавирус в Кремле: Путин срочно сдал тест на COVID-19
14:41
Стартовала весенняя распродажа игр для PlayStation 4 со множеством крутых скидок
14:24
У Зеленского анонсировали ужесточение карантина, названа дата
13:58
Оболонский мост в Киеве планируют построить в 2020
13:49
Как коронавирус "аукнется" Украине: Комаровский назвал негатив и позитив Видео
13:45
Введение чрезвычайного положения: половина украинцев сказали "да" - опрос Видео
13:36
Гренландия 2020 - дата выхода, актеры и первый трейлер Видео
13:13
Создатели GTA и Red Dead Redemption присоединились к борьбе с коронавирусом
13:05
"Массовый мор": Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине Видео
12:56
Забили битами и сожгли: под Львовом наркоторговцы зверски убили подростков
12:38
Есть ли толк в маске для лица своими руками: неожиданный ответ ученых
12:38
Дату выхода бюджетного смартфона iPhone 9 назвал известный инсайдер
12:11
Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020 Видео
12:10
Участница Від пацанки до панянки хотела покончить жизнь самоубийством из-за отца Видео
12:10
Спасать некому и нечем: украинские врачи поразили признанием о коронавирусе Видео
12:09
Перестаньте бегать в больницы, там станет только хуже мнение
11:58
Коронавирус в Украине: в МОЗ уточнили пол и возраст украинцев в зоне риска Видео
11:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльный бизнес и нарастание сексуальности Видео
11:32
Украина ударила санкциями по Беларуси
11:17
"Украина Крым отдала": Лолита высказалась о статусе Крыма Видео
11:10
Лечение коронавируса в Украине: в Минздраве объяснили, за чей счет "банкет" Видео
10:59
"Больше никуда не уедут": экономист рассказал, что будет с заробитчанами после пандемии COVID-19
10:53
Принц Чарльз оплачивает счета Меган Маркл по охране после изгнания из королевской семьи
10:44
Зараженных COVID-19 – миллионы: ученый шокировал апокалиптическим откровением
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять