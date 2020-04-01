"Все избегают": стюардесса шокировала ужасами работы во время пандемии коронавируса

Стюардесса пожаловалась на ужасы работы во время пандемии / скриншот из видео

Во время пандемии жуткого уханьского коронавируса, бортпроводница с шестилетним стажем, поделилась ужасами своей работы в это тяжелое время.

Как пишет Daily Mail, по словам женщины, ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней из-за страха заражения

"Пока я выполняю рейсы, мой парень и наши друзья избегают контакта со мной в течение 14 дней, после которых станет ясно, заражена ли я вирусом", — отметила она.

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Член экипажа также пожаловалась, что сотрудники ресторанов в аэропорту отказались обслуживать ее и закрыли заведение после ее посещения.

Ранее Главред писал, что коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.

Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

Подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей возрастом от 30 до 69 лет. Однако больше всего инфицированных обнаружено среди пациентов 50-59 лет. При этом болеют преимущественно женщины. Об том этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.