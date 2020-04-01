Коронавирус близко: Путин стал пользоваться антисептиком за рабочим столом - фото

Президент РФ Владимир Путин начал использовать антисептик / Reuters

Президент РФ Владимир Путин из-за пандемии китайского коронавируса начал использовать антисептик в своем рабочем кабинете.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает портал РИА Новости.

Более того, сосуд с антисептиком хорошо видно возле монитора на рабочем столе Путина - чему доказательство опубликованное на сайте Кремля фото.

Владимир Путин за рабочим столом. Рядо с монитором -антисептик / сайт Кремля

Напомним, накануне стало известно, что китайский коронавирус был диагностирован у медика Дениса Проценко. Он неделю назад провел для президента России экскурсию по московской больнице Коммунарка, где лечатся все больные COVID-19.

В среду, 1 апреля, выяснилось, что Владимир Путин отказаться от рукопожатий при личных встречах и перешел на удаленный формат работы.