Коронавирус близко: Путин стал пользоваться антисептиком за рабочим столом - фото

Владимир Путин начал, по всей видимости, обрабатывать руки антисептиком из-за опасности заражения коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин из-за пандемии китайского коронавируса начал использовать антисептик в своем рабочем кабинете.
Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает портал РИА Новости.
Более того, сосуд с антисептиком хорошо видно возле монитора на рабочем столе Путина - чему доказательство опубликованное на сайте Кремля фото.
Напомним, накануне стало известно, что китайский коронавирус был диагностирован у медика Дениса Проценко. Он неделю назад провел для президента России экскурсию по московской больнице Коммунарка, где лечатся все больные COVID-19.
В среду, 1 апреля, выяснилось, что Владимир Путин отказаться от рукопожатий при личных встречах и перешел на удаленный формат работы.