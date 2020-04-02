Нанес ответный удар: в Китае новая вспышка заболеваний и смертей от коронавируса

В Китае новые случае заболевания коронавирусом / Reuters

В Китайской Народной Республике за среду, 1 апреля, официально подтвердили 1,6 тысячи новых случаев заболевания коронавируса Covid-19.

Такую статистику озвучил на брифинге в четверг, 2 апреля, главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, от последствий коронавируса в Китае умерло семеро людей.

"К сожалению, зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки 1,6 тыс. Новых случаев коронавирусной болезни. До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1,6 тысячи случаев в сутки. Из них семь уже закончились летальным исходом", - заявил Ляшко.

Напомним, в минувший вторник, 30 марта, в Китае не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса либо случая заболевания COVID-19. Но уже на следующий день, 31 марта, в КНР медики подтвердили 79 случаев заражения, а также пять смертей от коронавируса.



