Новый карантин для россиян: Путин обратился к народу из-за коронавируса

Владимир Путин продлил всероссийский коронавирусный карантин до 30 апреля / Reuters

Президент РФ Владимир Путин вновь в экстренном порядке (из-за бушующей пандемии китайского коронавируса) обратился к россиянам.

В первую очередь глава страны объявил о том, что в Рф продлевается режим нерабочих дней - вплоть до 30 апреля.

"Что считают принципиально важным? Нам удается не допустить вспышки эпидемии среди пожилого населения. Но пик эпидемии не пройден, в том числе и в нашей стране. Поэтому я принял решение продлить нерабочие дни до конца месяца, 30 апреля включительно", - рассказал Путин.

Кроме того, по словам президента РФ, власти в регионах получат пакеты полномочий по самостоятельному определению уровня опасности и приему нужных мер. Однако жесткость вводимых ограничений обязана напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации.

Далее, по словам Путина, чиновники, аптеки, предприятия с непрерывным циклом производства, а также магазины и больницы продолжат работу в привычном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что китайский коронавирус Covid-19 был диагностирован у Дениса Проценко - главного врача московской больнице Коммунарка, где лечатся в РФ все больные COVID-19. Он неделю назад провел для президента России экскурсию по данному медучреждению.

В среду, 1 апреля, выяснилось, что Владимир Путин отказаться от рукопожатий при личных встречах и перешел на удаленный формат работы. Более того, президент РФ начал использовать антисептический раствор.