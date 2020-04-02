В Китае после коронавируса вернулись к поеданию летучих мышей

Гурманы Китая снова взялись за летучих мышей / Фото: Daily Mail

В Китае после завершения карантина в связи с эпидемией коронавируса начали работать рынки, на которых возобновилась продажа летучих мышей для употребления в пищу.

Как сообщает корреспондент газеты Daily Mail, рынки в Гуйлине и Дунгуане продолжают функционировать, как будто и не было эпопеи с Сovid-19.

Окончание карантина спровоцировало массовые миграции на рынке, их посещают тысячи людей, в том числе покупаю мясо.

"Меню как всегда традиционное: ржавые клетки с домашними животными, лужи крови на полу вперемешку с валяющимися там же внутренностями разделанных туш. Одним из коронных блюд считается традиционное "согревающее" зимнее блюдо из свежего мяса собак и кошек", - рассказывает корреспондент издания.

В ассортименте на рынках, утверждают очевидцы, продаются и летучие мыши, которые весьма пользуются спросом. Некоторых это удивляет, поскольку именно из-за подобного блюда, по версии эпидемиологов, в Китае произошла вспышка коронавируса, охватившая и парализовавшая пандемией весь цивилизованный мир.

Как ранее сообщалось, в Китае впервые зафиксирована смерть от хантавируса, который передался человеку от грызунов.

Напомним, китайский коронавирус, который с декабря свирепствует в мире и уже унес много человеческих жизней, может выживать на поверхностях до 17 дней.