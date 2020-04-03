Испанские ученые рассказали, когда будет готова тестовая вакцина от коронавируса

Ученые, Испания / ТСН

В Испании, которая на сегодняшний день занимает второе место в мире по количеству смертей от последствий Covid-19, уже к концу апреля 2020 года могут закончить разработку прототипа вакцины от китайского коронавируса.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное западное агентство Bloomberg.

"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины", - заявил глава испанского Министерства науки Педро Дюке.

При этом, по его данным, общая антикоронавирусная вакцина, разработку которой ведут в Национальном центре биотехнологии Испании, станет одной из самых современных по всей планете. В связи с чем Дюке и надеется, что работающая вакцина от Covid-19 будет разработана именно испанскими учеными.

Напомним, ранее западные ученые заявляли о том, что проводят исследования - может вакцина против туберкулеза (так называемая прививка БЦЖ), активизировать иммунную систему человека и дать ей возможность бороться с Сovid-19 (либо вовсе предотвратить заражение),