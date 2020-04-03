УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга

3 апреля 2020, 19:08

Неврологи констатируют, что происходит такое нечасто, но ситуация серьезная.

коронавирус
Коронавирус может поражать не только легкие, но и мозг / Reuters

В США медики выявляют у некоторых тяжелых пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга, спутанность сознания, инсульты и судороги, причем данное наблюдение подтверждают и коллеги из других стран, охваченных Covid-19.

Как пишет New York Times, инфицированные люди страдают от затрудненного дыхания, кашля и лихорадок, что является отклонением от нормы и влияет на мозг.

По наблюдениям специалистов, у тяжелых пациентов с коронавирусом фиксируется дисфункция головного мозга. Именно поэтому происходит снижение вкуса и обоняния, наблюдаются проблемы с сердцем. Такие выводы впервые сделали еще врачи в Ухане, откуда стартовала по миру пандемия.

Читайте такжеУмер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирусПо утверждению американского невролога Элисса Фори, в редких случаях вирус может проникать в мозг напрямую. В этом вопросе наблюдения американских специалистов идентичны выводам итальянских врачей. Все они фиксируют инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, покалывания и онемения в руках и ногах. В Брешии (Италия) в больнице даже открыли отделение NeuroCovid. Там лечат людей, у которых замечены проблемы с неврологией. Впрочем, как отмечают медики, таких проблем у большинства больных коронавирусом не отмечается.

Однако, как свидетельствуют наблюдения невролога Роберта Стивенсона, слишком мало доказательств для окончательного вердикта. Данные симптомы могут свидетельствовать о низком уровне кислорода в крови.

Как ранее сообщалось, реальное число заболевших коронавирусом в мире намного больше цифр, которые озвучивает официальная статистка, заявила врач-инфекционист Людмила Мухарская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля.

новости США эпидемия коронавируса коронавирус новости коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
15:54
Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию
15:31
Пять советов от Villa Krim, которые спасут мир, работу, деньги, отношения и вашего котика новости компании
15:24
Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года
15:16
В Раде обвинения Уманского о недополучении 5 млрд от НДС назвали безосновательными
15:08
"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус Видео
14:55
Опасные симптомы коронавируса: Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться Видео
14:25
Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков
14:05
Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты
13:49
Слух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сети
13:45
Инфляция и безработица: Кабмин выдал прогноз по экономике Украины в условиях коронавируса
13:40
"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды
13:26
В ВОЗ рассказали, от каких привычек нужно отказаться на карантине
12:53
Хидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игры
12:46
Умер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирус
12:31
Шмыгаль срочно обратился к украинцам из-за ужесточения карантина: главное
12:26
Мисс Россия заболела коронавирусом
12:24
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
12:10
Звезда Джеймса Бонда раскритиковала движение #MeToo
12:08
Новый виток зрады: The New York Times снова попала в скандал с "российским" Крымом
11:56
Нищенские зарплаты и запредельные нагрузки: медики массово увольняются из-за коронавируса
11:22
Paramount перенесла фильмы 2020 года
11:21
Испанские ученые рассказали, когда будет готова тестовая вакцина от коронавируса
11:18
Тестировать на коронавирус будут по–новому: раскрыты детали Видео
11:08
"Вы какие-то придурошные": эпатажную жену экс-футболиста сборной Украины сразил коронавирус
10:44
В Минздраве рассказали, когда и сколько направят в регионы препаратов для лечения коронавируса
10:42
Карантин в Киеве: некоторые больницы отправили домой умирающих пациентов - СМИ
10:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
10:27
"Захотел нас убить": эксперт раскрыл главную цель коронавируса
10:11
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять