В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга

Коронавирус может поражать не только легкие, но и мозг / Reuters

В США медики выявляют у некоторых тяжелых пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга, спутанность сознания, инсульты и судороги, причем данное наблюдение подтверждают и коллеги из других стран, охваченных Covid-19.

Как пишет New York Times, инфицированные люди страдают от затрудненного дыхания, кашля и лихорадок, что является отклонением от нормы и влияет на мозг.

По наблюдениям специалистов, у тяжелых пациентов с коронавирусом фиксируется дисфункция головного мозга. Именно поэтому происходит снижение вкуса и обоняния, наблюдаются проблемы с сердцем. Такие выводы впервые сделали еще врачи в Ухане, откуда стартовала по миру пандемия.

Читайте такжеУмер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирусПо утверждению американского невролога Элисса Фори, в редких случаях вирус может проникать в мозг напрямую. В этом вопросе наблюдения американских специалистов идентичны выводам итальянских врачей. Все они фиксируют инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, покалывания и онемения в руках и ногах. В Брешии (Италия) в больнице даже открыли отделение NeuroCovid. Там лечат людей, у которых замечены проблемы с неврологией. Впрочем, как отмечают медики, таких проблем у большинства больных коронавирусом не отмечается.

Однако, как свидетельствуют наблюдения невролога Роберта Стивенсона, слишком мало доказательств для окончательного вердикта. Данные симптомы могут свидетельствовать о низком уровне кислорода в крови.

Как ранее сообщалось, реальное число заболевших коронавирусом в мире намного больше цифр, которые озвучивает официальная статистка, заявила врач-инфекционист Людмила Мухарская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля.