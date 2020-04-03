"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса

Коронавирус поражает цель - это легкие человека / Фото: REUTERS

Профессор молекулярной биологии и биохимии Калифорнийского университета в Ирвайне Майкл Бухмейер озвучил результаты исследований, которые выяснили, как человека убивает инфекция коронавируса Covid-19.

"Организму начинает не хватать кислорода, и человек задыхается. Этот процесс очень трудно остановить, если он начался. К тому же, это может открыть ворота для вторичных бактериальных инфекций, как при гриппе", - цитирует специалиста журнал Forbes.

По словам специалиста, вирус проникает глубоко внутрь легких и поражает альвеолы – легочные пузырьки, в которых происходит газообмен.

Читайте такжеКоронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врачаУченый констатировал, что болезнь протекает в более тяжелой форме у пожилых людей, поскольку с возрастом ткани легких утрачивают некоторые функции.

"В том же Китае очень распространено курение, и в крупных городах высокий уровень загрязнения воздуха. В легких людей оседает много инородных частиц, легкие воспаляются и это может повысить предрасположенность к тяжелым вирусным и бактериальным инфекциям. Очевидно, чем старше человек — тем хуже состояние его легких в таких условиях. Другие факторы предрасположенности – диабет, особенно 2-го типа, и прочие сопутствующие болезни", – считает Майкл Бухмейер.

Как ранее сообщалось, в США медики выявляют у некоторых тяжелых пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга, спутанность сознания, инсульты и судороги, причем данное наблюдение подтверждают и коллеги из других стран, охваченных Covid-19.

Напомним, реальное число заболевших коронавирусом в мире намного больше цифр, которые озвучивает официальная статистка, заявила врач-инфекционист Людмила Мухарская.