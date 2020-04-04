Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля

Коронавирус убил 51 131 челевека / Reuters

Коронавирус замучил мир, который надеется только на чудо – что однажды мы проснемся и всего этого ужаса не будет.

В то же время китайский вирус Ковид-19 вовсе не намерен сбавлять обороты.

По крайней мере, это выплывает исходя из количества заражений и жертв за последние дни.

Главред узнал, какую кровавую дань уханьская зараза собрала за последние сутки в мире, а также сколько людей пополнили ряды "паствы" зараженных этой опасной болезнью.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро, 4 апреля, коронавирус Ковид-19 убил 59 131 человека. Победили болезнь -225 942 человека.

Количество людей, которые заболели, ошеломляет – официально зафиксировано 1 097 909 случаев.

Заражения по странам – общее на 4 апреля

В США подтвердили около 276,9 тысячи случаев заражения.

В Италии около 120 тысяч больных.

В Испании примерно 120 тысяч заражений.

В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений.

В Китае – 82,5 тысячи заражений.

Во Франции – 65,2 тысячи заболеваний.

В Иране – 53,1 тысячи случаев.

В Великобритании – 38,6 тысячи случаев.

В Турции – заболели 20,9 тысячи человек.

Жертвы коронавируса – по странам на 4 апреля

Италия – 14,6 тысячи людей умерли

Испания - 11,1 тысячи смертей.

Франция – 6,5 тысячи смертей.

Великобритания - 3,6 тысячи смертей.

Иран – 3,3 тысячи жертв.

Победили болезнь

Китай – около 77 тысяч человек.

Испания – около 30 тысяч человек.

Германия - 24,5 тысячи

Италия – около 20 тысяч.

Франция – 14,1 тысяча

США – 9,7 тысяча.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 утра 4 апреля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 1072. За последние сутки подтвердили 130 случаев заболевания COVID-19.

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса.

Пик заболеваемости – прогнозы Минздрава

Пик заболевания новым типом коронавирусом COVID-19 в Украине, при условии сохранения нынешних темпов заражения, придется ориентировочно на 14 апреля. В случае, если украинцы не будут сознательно соблюдать карантин, медицинская система государства может понести не выдержать нагрузки и повторить сценарии Италии и Испании, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область, пишут местные СМИ.

По его словам, правительство прогнозирует несколько сценариев вспышки коронавируса. В настоящее время индивидуальных средств против коронавирус достаточно. Но, как отметил Ляшко, если украинцы не будут соблюдать карантин и заболеваемость будет превышать 2% населения, то этих индивидуального средств будет недостаточно.

Что предприняли власти для борьбы с коронавирусом

Кабмин принял смелое решение и запретил массовые религиозные празднования, в том числе и на Пасху.

Как говорится в принятом 3 апреля постановлении, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

Таким образом, запрещены празднования Пасхи:

Католической, которая отмечается в этом году 12 апреля

Православной, которая по церковному календарю попадает на 19 апреля.

Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".