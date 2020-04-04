Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля

По состоянию на утро, 4 апреля, коронавирус Ковид-19 убил 59 131 человека. Победили болезнь - 225 942 человека.
Коронавирус замучил мир, который надеется только на чудо – что однажды мы проснемся и всего этого ужаса не будет.
В то же время китайский вирус Ковид-19 вовсе не намерен сбавлять обороты.
По крайней мере, это выплывает исходя из количества заражений и жертв за последние дни.
Главред узнал, какую кровавую дань уханьская зараза собрала за последние сутки в мире, а также сколько людей пополнили ряды "паствы" зараженных этой опасной болезнью.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро, 4 апреля, коронавирус Ковид-19 убил 59 131 человека. Победили болезнь -225 942 человека.
Количество людей, которые заболели, ошеломляет – официально зафиксировано 1 097 909 случаев.
Заражения по странам – общее на 4 апреля
- В США подтвердили около 276,9 тысячи случаев заражения.
- В Италии около 120 тысяч больных.
- В Испании примерно 120 тысяч заражений.
- В Германии диагностировали более 91 тысячи заражений.
- В Китае – 82,5 тысячи заражений.
- Во Франции – 65,2 тысячи заболеваний.
- В Иране – 53,1 тысячи случаев.
- В Великобритании – 38,6 тысячи случаев.
- В Турции – заболели 20,9 тысячи человек.
Жертвы коронавируса – по странам на 4 апреля
- Италия – 14,6 тысячи людей умерли
- Испания - 11,1 тысячи смертей.
- Франция – 6,5 тысячи смертей.
- Великобритания - 3,6 тысячи смертей.
- Иран – 3,3 тысячи жертв.
Победили болезнь
- Китай – около 77 тысяч человек.
- Испания – около 30 тысяч человек.
- Германия - 24,5 тысячи
- Италия – около 20 тысяч.
- Франция – 14,1 тысяча
- США – 9,7 тысяча.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 7 утра 4 апреля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 1072. За последние сутки подтвердили 130 случаев заболевания COVID-19.
Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса.
Пик заболеваемости – прогнозы Минздрава
Пик заболевания новым типом коронавирусом COVID-19 в Украине, при условии сохранения нынешних темпов заражения, придется ориентировочно на 14 апреля. В случае, если украинцы не будут сознательно соблюдать карантин, медицинская система государства может понести не выдержать нагрузки и повторить сценарии Италии и Испании, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область, пишут местные СМИ.
По его словам, правительство прогнозирует несколько сценариев вспышки коронавируса. В настоящее время индивидуальных средств против коронавирус достаточно. Но, как отметил Ляшко, если украинцы не будут соблюдать карантин и заболеваемость будет превышать 2% населения, то этих индивидуального средств будет недостаточно.
Что предприняли власти для борьбы с коронавирусом
Кабмин принял смелое решение и запретил массовые религиозные празднования, в том числе и на Пасху.
Как говорится в принятом 3 апреля постановлении, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.
Таким образом, запрещены празднования Пасхи:
- Католической, которая отмечается в этом году 12 апреля
- Православной, которая по церковному календарю попадает на 19 апреля.
Читайте такжеКак сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фотоНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.
"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.
По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".