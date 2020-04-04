В Ухане опасный коронавирус впервые нашли у кошек

В Ухане коронавирус нашли у котов / УНИАН

Больная и очень чувствительная тема – коронавирус и домашние животные. Любители кошек и собак очень переживают, чтобы ужасная уханьская зараза не зацепила их радость.

Но заявление китайских ученых поставило на уши весь мир.

Дело в том, что работники Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань, и узнали, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях города.

"Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией", - отмечают эксперты, пишет bioRxiv.

Более того, ученые говорят, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. Случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не были зафиксированы.

Читайте такжеУченые "лоханулись": названа новая безопасная дистанция, чтобы не заразиться Ковид-19Напомним, ранее сообщалось, в Китае после завершения карантина в связи с эпидемией коронавируса начали работать рынки, на которых возобновилась продажа летучих мышей для употребления в пищу.

Как сообщает корреспондент газеты Daily Mail, рынки в Гуйлине и Дунгуане продолжают функционировать, как будто и не было эпопеи с Сovid-19.

Окончание карантина спровоцировало массовые миграции на рынке, их посещают тысячи людей, в том числе покупают мясо.