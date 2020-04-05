Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля

В мире 1,2 миллиона граждан заболели китайской заразой, которая уже убила более 64 тысяч человек.
Еще недавно подобная ситуация, в которой оказался мир, была из области фантастики. Никто даже предположить не мог, что так внезапно из-за опасной болезни вся планета окажется на карантине, а экономики многих стран – парализованы. И самое ужасное в этой ситуации то, что ученые до сих пор точно не могут сказать, когда пандемия коронавируса реально пойдет на спад. Одни говорят, что пока не переболеет 70% населения, другие настаивают, что коронавирус пришел в нашу жизнь навсегда.
Как бы там ни было, ситуация с распространением коронавируса устрашающая.
Главред собрал свежие данные по состоянию на утро, 5 апреля.
Коронавирус в мире
Всего в мире уханьская зараза убила 64 653 человека.
Смогли вырваться из лап болезни – 246 457 человек.
Всего с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 202 236 случаев заражения.
Сколько заболеваний по странам
- США - подтвердили 311 544 случая инфицирования.
- Италия - обнаружили 124 000 больных.
- Испания – выявили 126 000 заражений.
- Германия - заболели более 96 000 человек.
- Китай – статистика застыла на уровне 82 558.
- Франция – официально зарегистрировали 90 848 случаев заражения.
- Иран - 55 743 больных.
- Великобритания – коронавирус выявили у 42 479 граждан.
- Турция - 23 934 человека заболели коронавирусом.
Жертвы коронавируса по странам
- Италия - 15 362 смерти.
- Испания - 11 947 смертей.
- Франция- 7560 смертей.
- Великобритания – 4313 смертей.
- Иран – 3452 смерти.
Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 7:00 воскресенья, 5 апреля
В Украине подтверждено уже 1225 случаев коронавируса, сообщили в Минздраве.
От жуткого недуга умерло 32 человека (за день 4 летальных случая).
25 человек выздоровело.
Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.
"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.
По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".