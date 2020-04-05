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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля

5 апреля 2020, 07:25

В мире 1,2 миллиона граждан заболели китайской заразой, которая уже убила более 64 тысяч человек.

коронавирус
Коронавирус убил 64 тысячи человек / Reuters

Еще недавно подобная ситуация, в которой оказался мир, была из области фантастики. Никто даже предположить не мог, что так внезапно из-за опасной болезни вся планета окажется на карантине, а экономики многих стран – парализованы. И самое ужасное в этой ситуации то, что ученые до сих пор точно не могут сказать, когда пандемия коронавируса реально пойдет на спад. Одни говорят, что пока не переболеет 70% населения, другие настаивают, что коронавирус пришел в нашу жизнь навсегда.

Как бы там ни было, ситуация с распространением коронавируса устрашающая.

Главред собрал свежие данные по состоянию на утро, 5 апреля.

Коронавирус в мире

Всего в мире уханьская зараза убила 64 653 человека.

Смогли вырваться из лап болезни – 246 457 человек.

Всего с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 202 236 случаев заражения.

Сколько заболеваний по странам

  • США - подтвердили 311 544 случая инфицирования.
  • Италия - обнаружили 124 000 больных.
  • Испания – выявили 126 000 заражений.
  • Германия - заболели более 96 000 человек.
  • Китай – статистика застыла на уровне 82 558.
  • Франция – официально зарегистрировали 90 848 случаев заражения.
  • Иран - 55 743 больных.
  • Великобритания – коронавирус выявили у 42 479 граждан.
  • Турция - 23 934 человека заболели коронавирусом.

Жертвы коронавируса по странам

  • Италия - 15 362 смерти.
  • Испания - 11 947 смертей.
  • Франция- 7560 смертей.
  • Великобритания – 4313 смертей.
  • Иран – 3452 смерти.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 7:00 воскресенья, 5 апреля

В Украине подтверждено уже 1225 случаев коронавируса, сообщили в Минздраве.

От жуткого недуга умерло 32 человека (за день 4 летальных случая).

25 человек выздоровело.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".

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