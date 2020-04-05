Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля

Коронавирус убил 64 тысячи человек / Reuters

Еще недавно подобная ситуация, в которой оказался мир, была из области фантастики. Никто даже предположить не мог, что так внезапно из-за опасной болезни вся планета окажется на карантине, а экономики многих стран – парализованы. И самое ужасное в этой ситуации то, что ученые до сих пор точно не могут сказать, когда пандемия коронавируса реально пойдет на спад. Одни говорят, что пока не переболеет 70% населения, другие настаивают, что коронавирус пришел в нашу жизнь навсегда.

Как бы там ни было, ситуация с распространением коронавируса устрашающая.

Главред собрал свежие данные по состоянию на утро, 5 апреля.

Коронавирус в мире

Всего в мире уханьская зараза убила 64 653 человека.

Смогли вырваться из лап болезни – 246 457 человек.

Всего с начала вспышки Ковид-19 в мире зарегистрировали 1 202 236 случаев заражения.

Сколько заболеваний по странам

США - подтвердили 311 544 случая инфицирования.

Италия - обнаружили 124 000 больных.

Испания – выявили 126 000 заражений.

Германия - заболели более 96 000 человек.

Китай – статистика застыла на уровне 82 558.

Франция – официально зарегистрировали 90 848 случаев заражения.

Иран - 55 743 больных.

Великобритания – коронавирус выявили у 42 479 граждан.

Турция - 23 934 человека заболели коронавирусом.

Жертвы коронавируса по странам

Италия - 15 362 смерти.

Испания - 11 947 смертей.

Франция- 7560 смертей.

Великобритания – 4313 смертей.

Иран – 3452 смерти.

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на 7:00 воскресенья, 5 апреля

В Украине подтверждено уже 1225 случаев коронавируса, сообщили в Минздраве.

От жуткого недуга умерло 32 человека (за день 4 летальных случая).

25 человек выздоровело.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".