Коронавирус в Италии: впервые с начала эпидемии появились хорошие новости

В Италии заражены коронавирусом почти 125 тысяч человек / Reuters

Впервые с начала эпидемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19 в Италии зафиксировали уменьшение количества пациентов в отделениях интенсивной терапии.

На данный момент в Италии в реанимационных отделениях находятся 3 994 зараженных коронавирусом - это на 74 меньше, чем вчера, передает агентство ANSA.

"Это важная новость, поскольку она позволяет нашим больницам выдохнуть. Это произошло впервые с момента начала работы в чрезвычайных условиях", - заявил пресс-секретарь Службы гражданской защиты Анджело Боррелли.

По состоянию на воскресенье, 5 апреля, Италия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19 после США и Испании. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Италии заражены коронавирусом 124 632 человека. Жертвами коронавируса стали 15 362 человека, выздоровели - почти 21 тысяча человек.

Коронавирус в Италии 5 апреля 2020 / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, коронавирус в Украине лабораторно подтвержден у 1 тысячи 251 человека, 32 инфицированных скончались, а 25 человек побороли заразу. Большинство заболевших – 74% – люди в возрасте от 30 до 69 лет.