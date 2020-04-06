В США зафиксирован первый случай заражения животного коронавирусом COVID-19

Тест на коронавирус у тигрицы дал положительный результат / Иллюстрационное фото pixaby

В США малайская тигрица по кличке Надя заразилась китайским коронавирусом COVID-19. Тест на коронавирус дал положительный результат. Инцидент произошел в зоопарка в Бронксе (Нью-Йорк).

По предварительным данным, тигрицу заразил коронавирусом смотритель, у которого на момент контакта с животным не было симптомов болезни. Об этом сообщает американское Общество охраны природы (WCS).

На данный момент тигрица чувствует себя неважно – у нее наблюдается снижение аппетита и сухой кашель. К слову, похожие симптомы развились еще у одной тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов из зоопарка в Бронксе. Пока что им не проводили тесты на коронавирус, так как для этого нужно делать наркоз.

Теперь все обитатели зоопарка находятся под контролем специалистов. В целом, ветеринары называют состояние животных удовлетворительным и уверяют, что вскоре они пойдут на поправку.

Напомним, в китайском городе Ухань, который долгое время был эпицентром коронавируса, впервые обнаружили заражение COVID-19 у животных. В частности, работники Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань, и выяснили, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.