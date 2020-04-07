"Засеяли" коронавирусом: эксперт увидел "российский след" в пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса очень выгодна Владимиру Путину считает эксперт / Reuters

В появлении смертоносного китайского коронавируса в мире, и в Украине в частности, увидели "российский след". По версии разработчика методологии комплексной оценки российской пропаганды Дениса Богуша, COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

Откуда взялся коронавирус

Богуш предположил, что коронавирус мог быть разработан в научном центре вирусологии Вектор в наукограде Кольцово около Новосибирска.

"Распространение вируса COVID-2019 показывает искусственный характер создания этого вируса, который не мутирует в менее патогенную форму со временем и не снижает заболеваемость с наступлением теплой погоды", – говорится в материале, опубликованном на портале Центр исследования России.

Эксперт считает, что возможным началом распространения коронавируса COVID-2019 в качестве бактериологического оружия были Всемирные военные игры в октябре 2019 года в китайском городе Ухань. На этих играх присутствовали команды разных стран мира, в том числе США и РФ. Богуш предположил, что перед началом бактериологической военной операции в РФ была разработана вакцина на случай эпидемии на территории РФ.

По смоделированному Богушем сценарию, пандемия коронавируса распространяется бешеными темпами. В частности, во время эпидемии в Китае специальные диверсионные группы РФ начинают заражать и управлять интенсивностью распространения Ковид-19 в разных странах. Впоследствии РФ помогает разным странам мира и первой якобы изобретает вакцину.

"Эта помощь после преодоления пандемии приводит к снятию санкций с РФ и восстановлению авторитета РФ и Владимира Путина лично в мире", – предположил эксперт.

Коронавирус в Украине

COVID-19 появился в Украине в январе 2020 года также благодаря усилиям руководства России, считает Богуш.

"Были замечены группы молодых женщин, юношей, мужчин, которые с высокой вероятностью спецгруппами выполняли "засев" вирусными штаммами в разных регионах Украины", - говорится в материале.

Далее по версии Богуша, чтобы COVID-2019 как можно больше распространился по территории Украины, президент страны должен был обратиться к украинцам, особенно из зараженных стран, с призывом возвращаться домой.

"При этом халатно не проверяли всех специальными тестами, не направляли их в обсервацию. Из примерно 8 тысяч украинцев, вернувшиеся из-за границы, примерно 5-7 тысяч должны быть инфицированными, но без симптомов в инкубационном периоде", - предположил эксперт.

Эти люди должны были равномерно разъехаться по разным регионам и обеспечить массовое заражение коронавирусом.

Подобная ситуация с эпидемией коронавируса в Украине очень выгодна для Кремля, считает он. Каких целей, по версии Богуша, таким образом мог бы достичь Кремль:

Легитимизация "ЛНР" и "ДНР", легитимизация аннексии Крыма, подача воды в Крым, насыщение российской агентурой органов власти. Отстранение от власти Владимира Зеленского и его команды, переход власти к команде Виктора Медведчука.

Успех "Национальной платформы примирения и единства" с ОРДЛО при контроле РФ.

Подрыв отношений США-Украина и Украина-МВФ. Фактический отказ от направления интеграции ЕС и НАТО.

Повышение пророссийских настроений в обществе – выборы и перевыборы президента и Верховной Рады.

Решение "украинской проблемы" на международном уровне, примирение с Россией и как результат – постепенное снятие санкций с РФ. Захват спецслужбами РФ власти в Украине.

Читайте такжеОткуда взялся коронавирус: известный боксер выдвинул неожиданную версию

Как сообщал Главред, ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.