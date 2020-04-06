Россия не хочет отменять парад Победы, несмотря на рост больных коронавирусом

Парад Победы в Москве состоится, несмотря на пандемию / Reuters

Министерство обороны РФ настаивает на проведении парада Победы, несмотря на прогрессирующую в стране эпидемию коронавируса и стремительное увеличение количества заразившихся россиян.

Как пишет Rzeczpospolita, коло 15 тысяч военных продолжают подготовку к шоу на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин также не скрывает, что не намерен отменять парад Победы. 9 мая он собирается принять в Москве мировых лидеров, среди которых, как предполагается, будет и президент Франции Эммануэль Макрон.

Это мероприятие Россия планировала давно, поскольку хотела с помощью приглашенных политических лидеров завершить процесс изоляции из-за санкций. Однако в стране увеличивается количество инфицированных коронавирусом, и россияне уже публично рекомендуют властям парад отменять.

"9 мая – священная дата для миллионов людей в России и СНГ", – твитнул МИД РФ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что парад Победы спровоцирует вспышку коронавируса в Москве. Инициативу властей он назвал "идиотизмом".

Читайте такжеБез победобесия: почему Украина не будет праздновать 9 маяВ Минобороны отменять мероприятие пока не намерены и утверждают, что стараются всячески защитить солдат. В частности, военнослужащим регулярно делают замеры температуры.

"Все участники репетиций переполнены желанием поучаствовать в этом историческом событии", – заявил пресс-секретарь министерства Игорь Конашенков.

А, тем временем, коронавирус распространяется в России пугающими масштабами – за сутки около одной тысячи новых инфицированных. И неизвестно, объективна ли данная статистика, поскольку массовое тестирование россияне не практикуют.

Как ранее сообщалось, американский президент Дональд Трамп не посетит Москву ради участия в параде в честь празднования 75-летия Победы.

Напомним, крымские оккупанты решили с размахом "отпраздновать" шестую годовщину аннексии украинского полуострова. Путинских прихвостней не останавливает распространение пандемии китайского коронавируса.