Китай впервые открыл Ухань после карантина по коронавирусу

Ухань обрел свободу после эпидемии коронавируса / Фото: Reuters

Власти Китая в ночь на 8 апреля открыли въезд и выезд в городе Ухань, который стал центром распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Как сообщает ВВС, центр провинции Хубэй находился в полной изоляции с января 2020 года на протяжении десяти недель.

В населенном пункте были закрыты миллионы людей, все это время им запрещалось выезжать из города. Власти приняли решение отменить карантин после того, как в Китае не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.

В Ухане открыли и воздушное пространство. В первый день в местном аэропорту уже запланировано 200 рейсов. Сняли запрет и на движение пассажирских поездов. Все это время не осуществляли поездок около 100 составов.

Как ранее сообщалось, причиной распространения коронавируса могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане.

Напомним, пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.